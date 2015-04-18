Колишній голова Держфінінспекції взяв інформацію про зловживання в «Енергоатомі» зі стелі - заява компанії

Екс-голова Державної фінансової інспекції Микола Гордієнко плутається у своїх звинуваченнях на адресу держкомпанії «Енергоатом», а суми нібито завданих державі збитків він бере з так званого "довідника Стеля" - джерела недостовірних чи вигаданих відомостей.

Про це сказано в заяві "Енергоатому".

«8 квітня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції звільнений за «неналежне виконання своїх посадових обов'язків, яке могло завдати шкоди інтересам держави» голова Держфінінспекції Микола Гордієнко вчергове звинуватив «Енергоатом» у корупції. Та знову не зміг навести докази або хоча б послатися на документи, які б виглядали більш схожими на факти, ніж на цифри, узяті з довідника Стеля», - наголошують у компанії.

У повідомленні наголошується, що звільнений чиновник постійно плутається у свідченнях. Прес-служба зазначає, що 18 березня Гордієнко (вже відсторонений від посади) оприлюднив заяву, що «проводиться перевірка «Енергоатому», «Атомкомплекта» й усіх АЕС України, але вже виявлено попередні збитки за корупційною схемою на суму понад 100 млн грн», при цьому 22 березня екс-чиновник заявив, що в «Енергоатомі» украдено вже не 100, а 500 млн грн.

«8 квітня Гордієнко озвучив нову цифру зловживань компанії - 1,5 млрд грн і мимохідь дискредитував роботу своїх колишніх підлеглих, адже не зрозуміло, звідки взялася ця цифра і з чого вона складається», - додали в «Енергоатомі».

Крім того, повідомляється, що Гордієнко заявляв про цинізм держкомпанії, яка працювала з російськими підприємствами під час військової агресії Росії, але при цьому замовчував, що відмова від російського ядерного палива означала б повну зупинку енергоблоків і руйнування енергосистеми країни.

Разом з тим в «Енергоатомі» повідомляють про продовження масштабної програми імпортозаміщення, яка дозволить значно зменшити обсяги закупівель російських товарів і послуг для експлуатації вітчизняних АЕС.

Згідно з повідомленням прес-служби, Гордієнко дорікав «Енергоатому» незаконними виплатами ЗАТ «Європейський страховий альянс», яке було обране як найвигідніший постачальник послуг із страхування персоналу компанії завдяки найкращій ціновій пропозиції. Також він повідомляв про завищення вартості послуг із охорони та оборони АЕС, однак у держкомпанії вважають це природним явищем, оскільки в умовах військової агресії Росії підвищення витрат на безпеку АЕС є необхідною.

Водночас найцинічнішим перекручуванням фактів у компанії вважають озвучування «незаконного доходу» в 17 млн грн при реалізації тепла для прилеглих до АЕС міст, яке подається як нанесення збитків державі.

«Ми переконані, що за заявами відстороненого і звільненого за «неналежне виконання своїх посадових обов'язків, яке могло завдати шкоди інтересам держави» стоїть свідоме бажання Гордієнка і політиків, які сьогодні розкручують його персону, не тільки завдати образи, але й налаштувати проти української влади весь 35-тисячний колектив атомників, штучно створити протестні настрої та дестабілізувати роботу підприємства», - резюмували в «Енергоатомі».

Як повідомляв УНІАН, на початку березня навколо посадових осіб в уряді Арсенія Яценюка вибухнув скандал. Кабмін ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва відомства і відсторонив його голову Миколу Гордієнка від виконання обов'язків за необ'єктивність під час проведення перевірок низки держпідприємств.

У відповідь на це Гордієнко заявив про зловживання уряду Яценюка на суму понад 7,5 млрд грн. У більшості випадків мова йшла про зловживання на держпідприємствах - «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» і «Нафтогазі».

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк одразу ж зреагував на слова Гордієнка і звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з тим, щоб ГПУ почала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.

4 квітня Кабінет міністрів звільнив Гордієнка з посади голови Державної фінансової інспекції.

10 квітня Верховна Рада підтримала протокольне доручення голови парламенту Володимира Гройсмана про створення робочої групи з перевірки заяв про зловживання в уряді.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.