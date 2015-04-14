Середня вартість імпортного газу для України у березні склала $308,65 за тисячу кубометрів

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі із посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Відповідні дані були отримані внаслідок аналізу періодичних митних декларацій, що оформляються під час транспортування блакитного палива на територію України.

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Україна з 11 квітня почала закачувати природний газ у підземні сховища для створення необхідного запасу палива до опалювального сезону 2015-2016 рр. Добовий режим закачування блакитного палива в українські підземні сховища газу складає 39,8 млн куб. м. На 11 квітня минулого року закачування природного газу не здійснювалося.

Станом на ранок 14 квітня в українських газосховищах є 7,710 млрд куб. м газу, що на 6% більше показників минулого року.