Кабмін виділив на програму енергоефективності майже 500 мільйонів гривень

Рішення про виділення фінансування «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» закріплено постановою уряду №177 від 8 квітня 2015 року.

Відповідне рішення закріплене постановою уряду №177 від 8 квітня 2015 року.

Згідно з документом, ці кошти будуть перерозподілені за рахунок залишку коштів, що надійшли в минулі роки від Європейського Союзу на реалізацію програми «Підтримка енергетичної стратегії україни в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії».

Даною постановою Кабмін також зобов'язав Міністерство фінансів відкрити Мінрегіону відповідну бюджетну програму, а Державну казначейську службу - перерахувати зазначені кошти міністерству.

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Довідка УНІАН. За даними Мінрегіону, споживання і втрати теплової енергії у більшості багатоквартирних будинків в Україні у 3-3,5 разу перевищують європейські стандарти споживання. Причому, за оцінками Держенергоефективності, на модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно близько 1 трлн грн. Водночас, за розрахунками Інституту газу Національної академії наук (НАН), скорочення втрат теплової енергії в Україні внаслідок теплосанації будівель може скласти близько 41%. У грошовому еквіваленті економія бюджетних коштів оцінюється на рівні 150-600 млрд грн.