МВФ прогнозує зростання цін на нафту до $73 за барель лише у 2019 році

Також очікується зростання ціни у 2016 році на 8% з поточних приблизно 50 доларів, випливає із квітневої доповіді фонду World Economic Outlook, передає Прайм.

"Ціна на нафту вже не повернеться до показників жовтня 2014 року, але у середньостроковій перспективі до 2019 року очікується скорочення цінника з 93 доларів (у 2014 році - ред.) за барель до 73 доларів за барель", - сказано у звіті.

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МВФ також поліпшив прогнози падіння цін на нафту на 1,5-процентного пункту у 2015 році - на 39,6% до 41,1% (фонд виходив з того, що середньозважена ціна на світовому ринку складе 50 доларів за барель у 2015 році). Також поліпшений прогноз зростання цін на нафту - у 2016 році, вона подорожчає на 12,9%, що вище від попереднього прогнозу на 0,3 процентного пункту.

Нагадаємо, сьогодні торги на ринку нафти почалися з різкого зростання цін.