Ціни на нафту продовжили зростання: Brent уже торгується по $59

На світових торгах в середу, 15 квітня, ціни на нафту продовжили зростання на прогнозах зниження видобутку нафти в США, передає Reuters.

Так, з початку торгів травневий ф'ючерс на північноморську суміш Brent подорожчав на 0,96% - до 58,99 долара за барель, на нафту марки WTI зріс на 0,49% - до 53,55 долара за барель.

Читайте такожМВФ прогнозує зростання цін на нафту до $73 за барель тільки в 2019 роціНагадаємо, Управління з енергетичної інформації Міненерго США (EIA) 14 квітня заявило, що видобуток сланцевої нафти на найбільших родовищах країни в травні скоротиться на 57 тисяч барелів на добу. Відомство вперше прогнозує скорочення виробництва з початку публікацій щомісячних звітів про бурову діяльність у 2013 році. Видобуток сланцевої нафти з 2010 року сприяв США підвищити загальний обсяг видобутого в країні "чорного золота" більш ніж на 4 мільйони барелів на добу.