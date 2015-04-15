Один з найбагатших людей світу створив власну нафтову компанію

Мексиканський магнат і мільярдер Карлос Слім, який займає другу позицію в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes, створив свою власну нафтову компанію, передає ПРАЙМ.

Нове "дітище" Сліма називається Carso Oil&Gas, компанія утворилася шляхом злиття двох інших активів мільярдера - Carso Infraestructura, y Construccion Perforacion і Condumex Perforaciones. Згідно з опублікованим повідомленням нової компанії, її активи складають близько 3,5 мільярда песо (приблизно 230 мільйонів доларів), розміщених у 17,7 мільйона акцій.

Читайте такожУгода по Ірану сильно підірве позиції Росії і обвалить ціни на енергоресурси - ЗМІОсновний бізнес Сліма пов'язаний з телекомунікаційним ринком Мексики та країн Латинської Америки. Крім компаній America Movil, Telcel і Telmex, головним активом підприємця є Grupo Carso, що контролює низку великих мексиканських компаній.