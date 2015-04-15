Shell почала постачати газ по $253 до України через Словаччину - ЗМІ

Одна з найбільших у світі нафтогазових компаній британо-нідерландська Royal Dutch Shell із квітня цього року почала постачання природного газу до України у реверсному напрямку.

Про це ЛІГАБізнесІнформ повідомив чиновник у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Безпосередньо здійснює постачання зареєстрована в Лондоні трейдингова компанія концерну - Shell Energy Europe. Весь газ надходить до України через Словаччину.

За словами чиновника, у квітні Shell поставить мінімум 120-130 млн куб. м. Вартість газу становить близько $253/тис. кубометрів.

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Як повідомлялося, з жовтня 2014 року газ до України почала постачати норвезька державна газонафтова компанія Statoil.

Також газ із Європи до України постачають RWE Supply&Trading (Німеччина), GDF Suez, E. ON Global Commodities (Німеччина) та інші трейдери.