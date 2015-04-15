Українські ТЕС за тиждень збільшили запаси дефіцитного вугілля на 11%
Зараз в Україні працюють 33 вугільні енергоблоки ТЕС.
Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 5 по 14 квітня збільшились на 3% - до 741,46 тис. тонн з 720,9 тис. тонн, йдеться в повідомленні держкомпанії «Укренерго».
Згідно з повідомленням, із загального обсягу палива 281,16 тис. тонн припадає на антрацитове вугілля, яке в Україні становить дефіцит. При цьому, його запаси за тиждень збільшились на 11%.
Також повідомляється, що станом на 14 квітня в роботі перебували 33 вугільних енергоблоки ТЕС загальною потужністю 6138 МВт.
Атомні електростанції працювали на навантаженні в 9682 МВт.
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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через воєнні дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.
Зараз країна покриває дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі, здійснюючи імпорт електроенергії з Росії.
Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.