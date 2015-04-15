Дві енергокомпанії Ахметова візьмуть у «Ощадбанку» кредити на 1,6 мільярда гривень

Енергогенеруючі компанії «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго», що входять до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, візьмуть у державного «Ощадбанку» два кредити по 800 млн грн кожний.

Про це йдеться в повідомленнях компаній на сайті «Державні закупівлі».

Відповідно з тендерною документацією, «Західенерго» і «Дніпроенерго» мають намір залучити зазначені кошти терміном на 3 роки для поповнення обігових коштів.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня ДТЕК домовився з 88,59% власників своїх облігацій на суму 200 млн дол. про реструктуризацію заборгованості.

«ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго» 25 грудня 2014 року уклали договір з «Ощадбанком» на залучення кредитів на загальну суму 640 млн грн на три роки.

ДТЕК у 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році. Потім, наприкінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди з погашенням у квітні 2018 року на 600 млн дол.

У середині вересня минулого року «ДТЕК Дніпроенерго» уклало договір з «Ощадбанком» на залучення 500 млн грн кредитних коштів терміном на 1 рік.

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Довідка УНІАН. ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

«ДТЕК Дніпроенерго» - один із провідних виробників електроенергії та тепла в Україні. У складі компанії знаходяться три ТЕС у Запорізькій та Дніпропетровській областях зі встановленою потужністю 8 185 МВт. Частка ДТЕК у статутному капіталі компанії становить 72,9%.

«ДТЕК Західенерго» має у своєму складі три ТЕС у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Встановлена потужність електростанцій компанії - 4 707 МВт. Частка ДТЕК спільно з афілійованими компаніями в статутному капіталі становить 70,91%.