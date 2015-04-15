Війна на Донбасі вже обійшлася Газпрому в $6 мільярдів - Яценюк

Війна на сході України, розв'язана проросійськи налаштованими бойовиками, коштувала російському газовому монополісту «Газпрому» близько 6 млрд дол., сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Війна проти України обійшлася в цілому «Газпрому» в «мінус» 6 млрд дол., - сказав Яценюк. - А ту схему поставок газу, яку ми побудували за останній рік, можна назвати енергетично незалежною».

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