Україна заощадила $3,4 мільярда завдяки газу з Європи та відмові від посередників

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми минулого року зекономили 3,4 млрд дол. США, недоплативши російському «Газпрому» суму, яку «Газпром» думав, що він отримає за контрактами, - сказав Яценюк. - Але завдяки тому, що ми зайняли тверду юридичну та економічну позицію, російський «Газпром» недоотримав доходи, які хотів стягнути з українських платників податків і на ці гроші закупити танки і ракети - 3,4 млрд дол. Це те, що це уряд разом з українським народом заощадив для країни і не перевів ці гроші державі-агресору».

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Крім того, Яценюк зазначив, що якщо раніше на українському ринку працювали «компанії-посередники імені Фірташа-Льовочкіна», то зараз це компанії зі світовим ім'ям. «Зараз це Statoil, Royal Dutch Shell, RWE, EON, Gas de France. Ми відмовилися від посередників. Це було непросто, але цю боротьбу за прозорість газового ринку ми виграли. У тому числі, завдяки прийняттю закону про ринок газу», - сказав голова уряду, додавши, що сьогодні в Україні сформований прозорий і конкурентний ринок. І це є додатковий аргумент на користь України в рамках судових розглядів у суді Стокгольма за контрактом на постачання і транзит газу.

Раніше УНІАН повідомляв, що середня вартість імпортного газу для України у березні склала $308,65 за тисячу кубометрів.