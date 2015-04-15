Гідроенергетики підготували для Канівського району масштабний проект

Про це заявив генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота, коментуючи ситуацію із затримкою початку будівництва.

"Це дуже масштабний інфраструктурний проект навіть у масштабах держави", - зазначив Ігор Сирота.

За його словами, для будівництва - а воно триватиме не менше 6,5 років - будуть залучені близько двох тисяч працівників різних спеціальностей, з яких до 50% складуть місцеві жителі - з Черкаської області. «Укргідроенерго» як замовник буде наполягати на тому, щоб (як і раніше при будівництві Дністровської ГАЕС) не менше половини компаній-учасників будівництва реєструвалися за місцем знаходження об'єкта та сплачували податки в місцевий бюджет.

Після запуску ГАЕС в експлуатацію станція щорічно відраховуватиме ще близько 30 млн грн податків.

Крім того, нагадав гендиректор «Укргідроенерго», у проекті закладено 300 млн грн на соціальні потреби міста та району - вирішувати, як розпорядитися цими грошима, буде місцева громада на сесії.

"Над залученням таких інвестицій, як правило, працюють досить довго. Ми працюємо над реалізацією проекту Канівської ГАЕС уже більше 2,5 років і фактично вже виконали всю роботу. За такі проекти в умовах децентралізації регіони будуть досить жорстко конкурувати. І хоча ще не всі це розуміють, думаю, що через рік люди на Канівщині це відчують", - зазначив Ігор Сирота.

23-27 березня у Києві працювала група експертів Світового банку та Європейського інвестиційного банку - разом з українськими гідроенергетиками вони обговорювали техніко-економічні параметри проекту, питання техногенної безпеки, впливу роботи ГАЕС на навколишнє середовище, соціальні аспекти будівництва. А після відвідування експертами майбутнього будмайданчика Канівської ГАЕС ці фінансові інституції підтвердили свої наміри щодо спільної реалізації проекту в Україні. В недалекому майбутньому планується ініціація проекту, підписання відповідних угод з кредиторами та початок будівельних робіт.

"Є великі надії, що цього року ми все ж зможемо почати будівництво Канівської ГАЕС", - наголосив Ігор Сирота.

Проектом Канівської ГАЕС передбачено будівництво 4-х гідроагрегатів загальною потужністю (в генераторному режимі) 1000 МВт. Їх робота дозволить вирівнювати ранкові та вечірні максимуми, а також нічні провали у споживанні електроенергії, поліпшить режим роботи атомних електростанцій. А середньомісячна економія вугілля оцінюється у 43,8 тис. т, або 3,9 млн доларів. І ця економія буде збільшуватиметься пропорційно зростанню обсягів вироблюваної електроенергії.