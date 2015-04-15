Болгарія має намір стати енергоцентром Європи і зняти залежність від російського газу

Болгарія незабаром проведе ліцензійний аукціон щодо нафтогазових родовищ у Чорному морі і розраховує стати одним з енергетичних центрів Європи, одночасно знизивши залежність від російського газу, заявив заступник міністра енергетики Болгарії Жечо Верстатів під час наради міністрів енергетики ЄС 15 квітня в Ризі, передає Reuters.

Читайте такожБолгарія хоче, щоб Росія замість "Південного потоку" створила в країні газовий хабБолгарія розраховувала раніше на російський газопровідний проект "Південний потік", про скасування якого Москва повідомила в минулому році, вирішивши прокласти газову магістраль в Європу південніше, через Туреччину. Болгарія так і не отримала офіційного повідомлення про закриття "Південного потоку", спільна з Газпромом компанія, в якій Болгарії належить 50 відсотків, ще існує, повідомив Верстатів.

Софія змістила пріоритети у бік зниження майже повної залежності від російського газу і створення на своїй території одного з європейських центрів торгівлі енергоносіями.

"Ми хочемо змінити напрям "південь-північ". Ми зацікавлені в (газопроводах) TAP, TANAP і вертикальному коридорі", - сказав Верстатів, маючи на увазі напрям газопроводів, що потенційно проходять по території Болгарії.

Мова йде про проект Євросоюзу Південний коридор для постачання газу з Азербайджану та інших країн, крім Росії, через Туреччину.

"У Болгарії є можливість стати чимось на зразок газорозподільного центру за рахунок стратегічного географічного положення та внутрішньої трубопровідної інфраструктури", - вважає Верстатів.

Він повідомив, що в найближчі дні Болгарія опублікує умови ліцензійного аукціону з чорноморських нафтогазових блоків Сілістар і Терес. На думку аналітиків, запаси газу в Чорному морі слабо вивчені, значних обсягів видобутку не слід чекати раніше, ніж через 10 років.