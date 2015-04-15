Уряд має намір скоротити споживання газу у 2015 році до 40 мільярдів кубометрів

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми сьогодні будемо затверджувати баланс газу на 2015 рік, - сказав Яценюк. - За два роки ми фактично скорочуємо споживання газу на 10 млрд кубометрів. Баланс газу, який пропонується, загальний обсяг споживання буде 40 млрд кубометрів».

Яценюк зазначив, що зменшення споживання газу пояснюється скороченням споживання з боку підприємств, що постраждали від воєнної агресії Росії на сході України. «Ще одна частина - безпосередньо скорочення споживання населенням. Енергоефективність та зменшення споживання енергоресурсів - це завдання в цілому для країни», - сказав Яценюк.

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Раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікувало, що загальний обсяг споживання газу у країні у 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів, причому обсяг імпорту залишався предметом обговорення. Можливий обсяг закупівлі газу за розрахунками Міненерговугілля, повинен був скласти до 25 млрд кубометрів. Джерела постачання не називалися. Як наголошував міністр енергетики Володимир Демчишин, споживання населенням газу очікувалося на рівні 14 млрд (кубометрів), ТКЕ - 6,8 млрд кубометрів. Демчишин також наголошував, що первісно обсяг споживання планувався на рівні 42 млрд кубометрів.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Україна у 2014 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2013 роком на 16% - до 42,6 млрд куб. м з 50,4 млрд кубометрів.