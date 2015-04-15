Уряд вирішив імпортувати цього року 25 мільярдів кубометрів газу

Про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Так, баланс затвердили. Імпорт - 25 (млрд кубометрів - УНІАН)», - сказав міністр.

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Причому Демчишин наголосив, що у прогнозі імпорту імпорт газу з Росії не враховувався. «Там не виділялася окрема стаття під «Газпром». Залежно від умов купівлі будемо купувати той (газ - УНІАН), який найбільш вигідний», - сказав міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд має намір скоротити споживання газу у 2015 році до 40 мільярдів кубометрів.