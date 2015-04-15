Балога розкритикував уряд за небажання економити газ

Це свідчить, що уряд не переймається проблемою розумного енргоспоживання, вважає лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

«Ми ж бойкотуємо усе російське, говоримо про санкції, а самі не робимо нічого, щоб зменшити споживання газу. Замість того, уряд каже, що 40 мільярдів газу на рік - це велика перемога, бо це на 10 мільярдів менше, ніж було 2 роки тому», - зазначив політик.

На його думку, ці цифри не можна вважати результатом ефективного енергозаощадження, адже Україна за цей час втратила 20% усієї економіки.

Читайте такожУряд вирішив імпортувати цього року 25 мільярдів кубометрів газу«Найгірше, що усі ці ігри з цифрами не роблять нас сильнішими. Бо 40 мільярдів для України означає, що щонайменше 20 нам доведеться імпортувати. Так я вам скажу – доки ми будемо купувати стільки газу, ми ніколи не станемо по-справжньому незалежними і конкурентними», - переконаний політик.

Народного депутата також дивує, що уряд навіть не говорить про те, скільки газу країні потрібно цього року зекономити, а скільки – замістити, урядовці лише чітко знають, "скільки його потрібно спалити".

За його словами це означає, що держава і далі не заохочує економію газу, уряд і далі стимулює надмірне споживання енергоресурсів.

«І я не знаю, хто ще сюди повинен прийти – МВФ, грузини, німці, американці, панамці, в’єтнамці, щоб вони нарешті зрозуміли, що газ – це предмет розкоші в будь-якій державі. Нам потрібні реальні реформи, а не маніпуляції з цифрами. А насамперед – люди, які можуть їх проводити, бо ще рік популізму і нам уже не допоможе ніхто», - вважає Балога.