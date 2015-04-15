Борг споживачів газу перед «Нафтогазом» за тиждень зріс майже на 15%

Це на 14,7%, або на 2,9 млрд грн більше від показника минулого тижня, сказано в повідомленні державного енергохолдингу.

«Зростання заборгованості ТКЕ і ТЕЦ протягом третього тижня місяця є типовим і пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, спожитого у березні поточного року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця», - сказано в повідомленні НАК.

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У компанії зазначили, що один із найбільших боржників за газ - компанія «Київенерго», підконтрольна бізнесменові Рінату Ахметову, за тиждень збільшила заборгованість на 60% - до 3,5 млрд грн.

Крім того, у компанії повідомляють, що найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (4 млрд грн), Дніпропетровської (3,3 млрд грн), Луганської (0,9 млрд грн), Харківської (1 млрд грн) і Запорізької (0,6 млрд грн) областей.

«Середній рівень розрахунків у 2015 році за природний газ підприємств ТКЕ за останній тиждень зменшився від 82% до 60%», - сказано в повідомленні «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, у рамках виконання Меморандуму із ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня поточного року ціну на газ для підприємств теплокомуненерго, що виробляють тепло для населення, в 2,2 рази - до 2 934 грн за тисячу кубометрів палива.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.