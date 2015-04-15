«Нафтогаз» перевів «Газпрому» $20 мільйонів передплати за газ за новим контрактом
Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» 9 квітня перевів російському «Газпрому» другий транш у розмірі $20 млн передплати за поставки газу за новим контрактом, укладеним 1 квітня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК.
Як зазначили УНІАН у компанії, здійснення передплат «Газпрому» не зафіксоване якими-небудь графіками і має ситуативний характер.
«Перераховуємо «Газпрому» гроші, коли вважаємо, що потрібно поповнити баланс газу», - зазначили у прес-службі компанії.
Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» 2 квітня перевів російському «Газпрому» перший транш у розмірі 30 млн дол. як передплату за поставки природного газу за новим контрактом.
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Причому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.