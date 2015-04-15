Ціни на нафту Brent перевищили $60 за барель
20:13, 15 квітня 2015Енергетика
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Світові ціни на нафту зростають у межах 3%.
REUTERS
Зокрема, станом на 17.18 нафта марки Brent із постачанням у травні подорожчала на 3,06% і торгувався на позначці $60,64 за барель, передає Газета.ru.
До цього часу травневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли в ціні на 1,22%, до $53,94 за барель.
Зростання нафтових котирувань пояснюється зверненням Ірану до ОПЕК із проханням знизити квоти на видобуток нафти.
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