Ціни на нафту піднялися вище $63

Зранку 16 квітня барель нафти марки Brent котирується на рівні понад 63 долари. Це найвищий показник, зафіксований у 2015 році, повідомляє Радіо Свобода.

У цілому на ринку нафти триває тенденція до зниження ціни. Від кінця червня 2014 року, коли котирування сягали 115 доларів за барель, ціни впали майже вдвічі.

Нинішнє часткове відновлення на нафтовому ринку допомогло валютам країн, значною мірою залежних від «чорного золота».

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Російська валюта, яка на піку її знецінення в грудні 2014 року перебувала на рівні 80 рублів за долар і 100 – за євро, нині відчутно посилилася. Поточні котирування становлять менш як 50 рублів за долар і менш як 53 – за євро.