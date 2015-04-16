Міллер запропонував GDF і Gasunie участь у проектах з "газової ізоляції" України

У центральному офісі ВАТ «Газпром» 15 квітня відбулася робоча зустріч глави російського монополіста Олексія Міллера і спеціального уповноваженого представника президента компанії GDF SUEZ по газу Жана-Франсуа Сіреллі, а також президента і глави правління компанії Gasunie Хана Феннема, повідомляється на сайті "Газпрому".

Читайте такожМіллер визнав, що модель роботи "Газпрому" в Європі розвалюється"Сторони розглянули поточні питання та перспективи розвитку співробітництва в газовій сфері. Особливу увагу було приділено постачанню газу у Францію та інші європейські країни. Зокрема, мова йшла про «Північний потік». Було підкреслено, що цей газопровід, який прокладено з Росії до Європи, минаючи транзитні країни, є одним з найбільш надійних і ефективних каналів постачань російського газу європейським споживачам", - йдеться в повідомленні.

Сторони також "обговорили ризики, пов'язані з поставками газу через територію України". Як йдеться у повідомленні, сторони зійшлися на думці, що "на сьогоднішній день очевидна необхідність створення додаткових альтернативних маршрутів для поставок газу європейським споживачам", а також обговорили перспективи розвитку взаємодії в області скрапленого природного газу (СПГ).

Читайте такожНовий удар по "Газпрому": Єврокомісія отримає право впливати на його контрактиGasunie - європейська газова інфраструктурна компанія, яка володіє однією з найбільших газопровідних мереж високого тиску в Європі загальною пропускною здатністю близько 125 млрд. куб. м в рік. У 2008 році Gasunie зареєстрована в якості акціонера Nord Stream AG (частка в капіталі - 9%).

GDF SUEZ - одна з найбільших енергетичних компаній Європи, створена в 2008 році в результаті злиття компаній Gaz de France і SUEZ. GDF SUEZ працює в галузі електроенергетики, реалізує проекти у сфері розвідки, видобутку, переробки і збуту природного газу. Співпраця між «Газпромом» і GDF SUEZ в області газопостачання почалося в 1975 році. В 2006 році «Газпром» і GDF SUEZ підписали Угоду про продовження до 2030 року всіх трьох діючих контрактів на постачання російського природного газу до Франції. Крім того, була досягнута домовленість про постачання компанії GDF SUEZ додаткових обсягів газу по «Північному потоку».

«Північний потік» - газопровід потужністю 55 млрд куб. м газу в рік, прокладений по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Газопровід протяжністю 1224 км складається з двох ниток. Оператором проекту «Північний потік» є спільне підприємство Nord Stream AG (ВАТ «Газпром» - 51%, Wintershall Holding GmbH і e.on Global Commodities - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%).