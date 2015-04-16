Южно-Українська АЕС відремонтувала блок №3 та підключила його до мережі

Южно-Українська АЕС 15 квітня підключила блок №3 до енергосистеми після усунення зауважень у роботі турбінного обладнання, які не впливають на безпеку станції, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

«Обладнання першого та другого енергоблоків працює без зауважень у заданому режимі», - йдеться у повідомленні держкомпанії.

«Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходився на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 15 квітня становить 11 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень», - повідомили в «Енергоатомі».

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Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати сумарною потужністю у генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).