Окупанти визнали: Крим залежатиме від української електроенергії ще мінімум 4 роки

10:54, 16 квітня 2015
Енергетика
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Перше пробне перетікання електроенергії з Краснодарського краю на півострів планується забезпечити лише до кінця року.

Россия признала, что оккупированный Крым будет энергозависить от Украины минимум четыре года / Фото УНИАН

Створення генерації на території окупованого Росією Криму для мінімізації ризиків від постачання електроенергії з України буде завершено в найближчі три-чотири роки, заявив віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, передають "Новини Криму".

«Зараз енергосистема Криму працює за тимчасовою схемою... Для мінімізації ризиків, пов'язаних з постачанням електроенергії з території України, будуть реалізовані великі проекти зі створення генеруючих і мережевих об'єктів. Ця робота повинна бути завершена в найближчі три-чотири роки», - сказав він.

Читайте такожУкраїна підвищить ціну на електроенергію для окупованого КримуКрім того, глава Міненерго РФ Олександр Новак повідомив, що перше перетікання електроенергії з Краснодарського краю на півострів планується здійснити до кінця року. «Ми плануємо до кінця року отримати перше перетікання з Кубані в Крим», - сказав Новак, підкресливши, що мережеві компанії повинні взяти цю роботу під особливий контроль.

Росія планує ввести першу чергу енергомосту з Краснодарського краю в анексований Крим з дна Керченської протоки до 25 грудня 2015 року, її потужність складе 350-400 МВт. Планувалося також побудувати дві нові ТЕС на півострові, але через обвал російської економіки на тлі санкцій Заходу ці проекти відкладаються на невизначений термін.

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