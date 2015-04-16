Суд зобов'язав «Укргаз-Енерго» Фірташа повернути державі понад 283 мільйонів гривень

Київський апеляційний господарський суд задовольнив позовні вимоги Генеральної прокуратури України і ухвалив рішення про стягнення на користь Родовід банку (99,99% належить державі) понад 283 млн грн, незаконно отриманих ЗАТ «Укргаз-Енерго», яке ЗМІ пов'язують з бізнесменом Дмитром Фірташем.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Реалізуючи конституційну функцію представництва громадян та держави в суді, Генеральна прокуратура України звернулася з позовом про стягнення на користь ПАТ «Родовід банк» (99,99% якого належить державі) понад 283 млн грн, незаконно отриманих ЗАТ «Укргаз-Енерго», яке ЗМІ пов’язують з Фірташем», - йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначають, що позовні вимоги обґрунтовано тим, що на підставі договору строкового банківського вкладу зазначене товариство розмістило на депозиті банку 552 млн грн під 9% річних. Однак у подальшому сторонами безпідставно збільшено процентну річну ставку до 48% річних, що дозволило комерційній структурі незаконно отримати додаткових 283 млн грн.

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«Протиправність підвищення процентної ставки підтверджена судовими рішеннями, якими додаткову угоду до договору банківського вкладу визнано недійсною. Проте вказані кошти банківській установі повернуто не було», - повідомляє прес-служба ГПУ.

Незважаючи на ці обставини, господарський суд м. Києва у задоволенні позову прокурора відмовив.

«І лише завдяки послідовній позиції органів прокуратури за результатами розгляду апеляційної скарги Київський апеляційний господарський суд погодився з обґрунтованістю доводів позову та 14.04.2015 рішення місцевого господарського суду скасував», - наголошують у ГПУ.

Одночасно апеляційний суд прийняв нове рішення, яким задовольнив позовні вимоги Генеральної прокуратури України. Рішення суду набуло чинності та підлягає виконанню.