Bloomberg назвав, хто переміг і програв від падіння цін на нафту

Американська аналітична компанія Bloomberg New Energy Finance досліджувала ситуацію на світовому ринку нафти: які країни найбільше заробили на обвалі вдвічі цін на паливо з червня 2014 року, а які понесли втрати. Інфографіка та результати експертного аналізу опубліковані на сайті видання.

Так, європейські країни отримали "дохід" від обвалу цін $300 млрд, а азіатські - майже $400 млрд. У свою чергу США "доотримали" $180 млрд.

Читайте такожМВФ прогнозує зростання цін на нафту до $73 за барель тільки в 2019 роціМіж тим, Росія і країни Близького Сходу "втратили" $218 млрд і $357 млрд, відповідно.

«Я вважаю, що ми живемо в епоху зниження цін на нафту в середньостроковій перспективі, а також в довгостроковій перспективі. У нас є дешева нафта, дешевий газ, дешеві поновлювані джерела енергії. Ми, безумовно, живемо в епоху, коли поставки не обмежені», - зазначив глава Bloomberg New Energy Finance Майкл Ляйбрайх.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 квітня барель нафти марки Brent коштував понад $63 - це найвищий показник, зафіксований в 2015 році. Потім нафта почала дешевшати. В цілому на ринку нафти продовжується тенденція до зниження ціни. З кінця червня 2014 року, коли котирування досягали $115, ціни впали майже вдвічі. Нинішнє часткове відновлення на нафтовому ринку допомогло валютам країн, значною мірою залежних від «чорного золота».