Україна за два тижні скоротила імпорт газу з ЄС на 6%

Україна з 1 по 15 квітня скоротила імпорт природного газу з ЄС порівняно з аналогічним періодом минулого місяця на 6% - до 593 млн куб. м із 632 млн куб. м, йдеться в повідомленні оператора ГТС України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, станом на сьогоднішній ранок добовий обсяг імпорту природного газу з території Євросоюзу становить 39,9 млн куб. м, зокрема зі Словаччини - 38,5 млн куб. м, Польщі - 1,4 млн куб. м.

Імпорт з Угорщини вже більше тижня практично відсутній. За даними угорського оператора ГТС компанії FGSZ, добові обсяги поставок газу до України становлять 4,9 тис. кубометрів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна з 11 квітня приступила до закачування природного газу в підземні сховища для створення необхідного запасу палива до опалювального сезону 2015-2016 рр. За кілька днів у газові сховища було закачано близько 100 млн куб. м блакитного палива.

Минулого тижня глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про необхідність залучення іноземного капіталу в розмірі 1,5 млрд доларів для закачування газу до ПГС у літній період.