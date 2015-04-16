ОПЕК переглянула прогноз світового попиту і цін на нафту в цьому році

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) переглянула прогноз світового попиту на нафту в поточному році, передає «Газета.Ru» із посиланням на доповідь картелю.

Так, світовий попит на нафту очікується на рівні 92,45 млн барелів щодоби, що на 1,17 млн барелів перевищує показник минулого року.

Читайте такожBloomberg назвав, хто переміг і програв від падіння цін на нафтуНа думку ОПЕК, поліпшення економічної ситуації в єврозоні та заходи щодо стимулювання економічного зростання в КНР в найближчі місяці нададуть підтримку цінам на сировинні товари.

Оцінка попиту за підсумками 2014 року була поліпшена на 80 тис. барелів на день у порівнянні з березневим показником, до 91,28 млн барелів у день.

У першому кварталі цього року добовий попит, за даними ОПЕК, склав 91,41 млн барелів, що на 60 тис. барелів перевищує попередній прогноз.