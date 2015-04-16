Україна витратила $1 мільярд на постачання газу на непідконтрольні території - Яценюк
15:53, 16 квітня 2015Енергетика
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Україна витратила 1 млрд дол. на постачання газу на непідконтрольні владі території, не отримавши відповідний оплати.
Поставки газу на непідконтрольні території коштували $1 млрд - Яценюк / Фото УНІАН
Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради.
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«Ми витратили 1 млрд дол. США на постачання газу на непідконтрольні території Донецької і Луганської областей, а тому отримали нуль. Там рахунки не платять. Для того щоб люди не замерзли, ми повинні це робити, тому що там українські громадяни», - сказав Яценюк.
Раніше УНІАН повідомляв, що "ДНР" і "ЛНР" оплачують "Нафтогазу" лише 20-25% поставок газу.
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