Ціни на нафту знову знижуються

До 15.50 ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,01 до $62,31 за барель, раніше піднявшись до $63,29, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $1,07 до $55,32, досягнувши у середу максимального від початку року рівня $56,69, передає Reuters.

Від початку квітня ціни піднялися на 15 відсотків, повернувшись до лютневих показників.

Ціни почали зростати у середу після повідомлення про підвищення запасів нафти у США, яке було не таким сильним, як передбачали аналітики. За даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня запаси зросли на 1,3 мільйона барелів за прогнозу підвищення на 4,1 мільйона.

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"Після вчорашнього 5-відсоткового ралі ми дивимося на ринок нафти з надзвичайним оптимізмом. Зростання було пов'язане у першу чергу зі скороченням видобутку в США", - сказано у звіті Phillips Futures.

На думку технічного аналітика Рейтер Вана Тао, Brent у найближчому майбутньому може подорожчати до $70, але за цим може послідувати швидке падіння. Аналітики нагадують, що пропозиція на світовому ринку нафти продовжує перевищувати попит.

Світовому ринку нафти знадобиться більше часу, ніж прогнозувалося, для досягнення балансу попиту та пропозиції у зв'язку зі зростанням поставок із країн ОПЕК і можливим збільшенням експорту з Ірану, сказано у звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

ОПЕК підвищила прогноз попиту на свою нафту в цьому році, оскільки відмова від організації підтримки світових цін шляхом зниження видобутку починає відбиватися на інших виробниках.