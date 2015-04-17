Ціни на нафту Brent піднялися вище $63 за барель
Станом на 7.19 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent досягла 63,45 долара за барель.
Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI становила 56,22 долара за барель, передає Прайм.
Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що до 15.50 ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,01 до $62,31 за барель, раніше піднявшись до $63,29, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $1,07 до $55,32, досягнувши в середу максимального з початку року рівня $56,69.
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У четвер ОПЕК заявила про поліпшення прогнозу щодо світового попиту на нафту у 2015 році на 80 тис. барелів на день - до 92,45 млн барелів на добу, що на 1,17 млн барелів перевищує показник 2014 року. Причому організація продовжила перевищувати встановлену на засіданні у листопаді 2014 року квоту видобутку у 30 млн барелів на день - видобуток ОПЕК у березні склав 31,488 млн барелів на добу.
Видобуток нафти зріс, в основному, в Іраку та Саудівській Аравії, наголошується в доповіді. Видобуток нафти ОПЕК без урахування даних по Іраку у березні склав 28,14 млн барелів на день, що на 658 тис барелів на день більше, ніж попереднього місяця. Загальний видобуток ОПЕК зріс у звітному місяці на 1,21 млн барелів нафти на день.
"Стратегія ОПЕК з тиску на виробників із високими витратами працює, але, здається, що окремі члени (організації - ред.) віддалилися від цієї мети і замість цього виробляють стільки, скільки вони можуть", - заявив агентству Reuters аналітик і експерт з ОПЕК у компанії IHS Джемі Вебстер.