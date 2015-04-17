Ціни на нафту Brent піднялися вище $63 за барель

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI становила 56,22 долара за барель, передає Прайм.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що до 15.50 ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,01 до $62,31 за барель, раніше піднявшись до $63,29, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $1,07 до $55,32, досягнувши в середу максимального з початку року рівня $56,69.

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У четвер ОПЕК заявила про поліпшення прогнозу щодо світового попиту на нафту у 2015 році на 80 тис. барелів на день - до 92,45 млн барелів на добу, що на 1,17 млн барелів перевищує показник 2014 року. Причому організація продовжила перевищувати встановлену на засіданні у листопаді 2014 року квоту видобутку у 30 млн барелів на день - видобуток ОПЕК у березні склав 31,488 млн барелів на добу.

Видобуток нафти зріс, в основному, в Іраку та Саудівській Аравії, наголошується в доповіді. Видобуток нафти ОПЕК без урахування даних по Іраку у березні склав 28,14 млн барелів на день, що на 658 тис барелів на день більше, ніж попереднього місяця. Загальний видобуток ОПЕК зріс у звітному місяці на 1,21 млн барелів нафти на день.

"Стратегія ОПЕК з тиску на виробників із високими витратами працює, але, здається, що окремі члени (організації - ред.) віддалилися від цієї мети і замість цього виробляють стільки, скільки вони можуть", - заявив агентству Reuters аналітик і експерт з ОПЕК у компанії IHS Джемі Вебстер.