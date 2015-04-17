Білорусь вирішила стати інвестором нафтової галузі Еквадору
Протягом першого року інвестиції Мінська будуть на рівні $100 млн. При цьому держборг Білорусі, який потрібно погасити в цьому році, становить $4 млрд.
«Белоруснефть» підписала угоду про направлення інвестицій в нафтову галузь Еквадору, передає «Газета.Ru» з посиланням на Andes.
Зокрема, йдеться про родовища в провінції Пастаса на сході Еквадору. Очікується, що їх розробкою, крім білоруської компанії, також займеться чилійська Enap.
Читайте такожРосія рефінансує платежі Білорусі за держборгом у 2015 роціОбсяг інвестицій протягом першого року становитиме $100 млн. Згідно із заявою еквадорської компанії Petroamazonas, тільки розвідувальні заходи обійдуться в суму від $25 до $30 млн, а розробка родовища - в $375 млн.
Раніше стало відомо, що США зняли санкції з «Белоруснефти».
Нагадаємо, в 2015 році Білорусі необхідно погасити зовнішній держборг у розмірі 4 млрд доларів.