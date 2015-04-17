Білорусь вирішила стати інвестором нафтової галузі Еквадору

«Белоруснефть» підписала угоду про направлення інвестицій в нафтову галузь Еквадору, передає «Газета.Ru» з посиланням на Andes.

Зокрема, йдеться про родовища в провінції Пастаса на сході Еквадору. Очікується, що їх розробкою, крім білоруської компанії, також займеться чилійська Enap.

Читайте такожРосія рефінансує платежі Білорусі за держборгом у 2015 роціОбсяг інвестицій протягом першого року становитиме $100 млн. Згідно із заявою еквадорської компанії Petroamazonas, тільки розвідувальні заходи обійдуться в суму від $25 до $30 млн, а розробка родовища - в $375 млн.

Раніше стало відомо, що США зняли санкції з «Белоруснефти».

Нагадаємо, в 2015 році Білорусі необхідно погасити зовнішній держборг у розмірі 4 млрд доларів.