«Надра України» не збирається відмовлятися від розробки родовищ сланцевого газу

Про це УНІАН повідомили у компанії.

Згідно з повідомленням, компанія спростовує недостовірну інформацію деяких ЗМІ, які 15 квітня повідомили, що «Надра України» має намір відмовитися від участі у розробці сланцевих родовищ на зазначених площах.

«Незважаючи на те, що у даній інформації не наведено жодного посилання на компетентне джерело або коментар компанії «Надра України» офіційно інформують про те, що жодних рішень про відмову від участі у ТОВ «Надра Юзівська» і ТОВ «Надра Олеська» компанією не приймалося», - наголошується в повідомленні.

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Причому компанія наголосила, що український уряд, керуючись інтересами держави, зацікавлений у співпраці з іноземними інвесторами.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року було підписано угоду між компанією Shell і «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській і Донецькій областях. «Надра України» володіє 90% «Надра Юзівська», у свою чергу маловідомій компанії «СПК-Геосервіс» належить 10%.

5 листопада 2013 року було підписано угоду про намір здійснювати видобуток сланцевого газу на заході країни між американською нафтогазовою компанією Chevron і «Надра Олеська», яка також на 90% належить компанії «Надра України».

Раніше УНІАН повідомляв, що «дочку» компанії «Надра України» хочуть позбавити можливості видобувати газ на родовищі у Львівській області.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією у сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.