Видобуток нафти у США досяг максимуму з лютого 1973 року

Про це йдеться у звіті Американського інституту нафти (API), передає Прайм.

Згідно з даними API, виробництво газоконденсату у США збільшилося минулого місяця на 9,1% - до рекордних 3 мільйонів барелів на добу. Поставки нафти (міра попиту) у березні збільшилися на 3,4% порівняно з тим самим періодом 2014 року - до 19,2 мільйона барелів на добу. Постачання бензину у звітному періоді зросло на 2,9%, а постачання дистилятів знизилося на 1,7%. Попит на авіапаливо зріс на 1,9%.

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"Виробництво нафти і газоконденсату минулого місяця залишилися на максимальних за останні десятиліття рівнях, незважаючи на скорочення кількості діючих бурових установок до мінімального рівня за п'ять років. Попит на нафту продовжує демонструвати здорове зростання, порівняно з початком минулого року", - зазначає головний економіст API Джон Фелмі (John Felmy).

Запаси нафти у США у березні зросли на 22% порівняно з березнем 2014 року - до 468,7 мільйона барелів, максимуму для цього місяця від 1930 року. Запаси бензину у США зросли на 4,9% - до 231,8 мільйона барелів, максимуму для березня від 1988 року.

За даними американської нафтогазової компанії Baker Hughes, кількість бурових установок з видобутку нафти і газу у березні знизилася на 17,8% - до 1,108 тисячі одиниць. У річному вираженні показник впав на 38,5%.

Обсяг нафтопереробки у країні у березні становив 15,9 мільйона барелів на добу (зростання на 3,2%), що є рекордом для цього місяця року. Обсяг експорту нафтопродуктів збільшився на 18% - до 4,6 мільйона барелів на добу, що також є рекордом.

Раніше УНІАН повідомляв, що ОПЕК переглянула прогноз світового попиту та цін на нафту у цьому році.