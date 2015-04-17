Аксьонов заявив, що частина переданих Росією до окупованого Криму електрогенераторів "була викрадена"

Про це повідомив російський "глава Криму", Сергій Аксьонов, передає Крим.Реалії.

«Частина генераторів була викрадена. Мною дано доручення кримським підрозділам ФСБ та МВС. 28 електрогенераторів вже повернуто, чотири з них були продані. Заарештовано кілька людей у цій справі», - сказав Аксьонов журналістам у Сімферополі 16 квітня.

За його інформацією, Крим отримав 1400 дизельних електрогенераторів і 13 мобільних газотурбінних електростанцій потужністю 22 МВт кожна.

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«Низка цих генераторів опинилися у приватних компаній, мережевих компаній. Замість того, щоб встановлювати в лікарнях, пологових будинках, ті, хто відповідав за розподіл техніки, віддавали їх своїм друзям і знайомим», - сказав Аксьонов.

Він запевнив, що щойно будуть налагоджені поставки електроенергії до Криму через Керченську протоку все обладнання із Криму повернуть федеральному уряду.

Кримський півострів забезпечується електроенергією з материкової України. У кінці 2014 року на півострові почалися регулярні відключення електрики. Як пояснили тоді у Міненерго України Крим був відключений від електрики за порушення лімітів споживання електроенергії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Керчі зник будмайданчик, на якому Аксьонов заклав капсулу з "листом нащадкам".