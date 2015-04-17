Україна хоче до кінця року обійтися без імпорту вугілля та електроенергії

Україна, вимушена через військову агресію Росії на Донбасі імпортувати вугілля та електроенергію, розраховує залишок 2015 року використовувати тільки власні енергоресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прямої телефонної лінії в Кабінеті міністрів повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелик.

«Ресурси є, але, якщо раптом у нас не вийде вивезти вугілля з непідконтрольних територій, а шахти з якихось причин працювати не будуть, імпорт можливий», - сказав Светелик, додавши, що днями НКРЕКП подала на затвердження в Кабінет міністрів прогнозний баланс споживання електроенергії в Україні на 2015 рік.

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«У балансі імпорту електроенергії немає», - сказав Светелик.

«Ми плануємо, що все буде за рахунок наших ресурсів», - відзначив він.

За словами заступника міністра, в 2015 році, згідно з прогнозним балансом, теплові електростанції України використають 28 мільйонів тонн вугілля, з яких на дефіцитні марки припадуть мінімальні обсяги.