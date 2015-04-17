Дати газових переговорів України, Росії та ЄС на політичному рівні поки що немає - Єврокомісія

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила представник Європейської комісії з енергетичних питань Анна-Каїса Ітконен, коментуючи газові переговори на експертному рівні, які відбулися 16 квітня у Брюсселі.

"У нас ще немає конкретної дати для тристоронньої зустрічі на політичному рівні. Ми сподіваємося якомога швидше знайти дату, яка влаштує всі сторони, але експерти продовжують свою роботу", - сказала вона.

Читайте такожЄврокомісія: газової зустрічі України, Росії та ЄС у Берліні не буде

Ітконен повідомила, що в четвер сторони зустрілися, щоб обговорити питання, що залишилися відкриті, які включають ціну на газ, обсяги газу і фінансову підтримку Україні". "Щодо вчорашніх переговорів я можу надати дуже мало деталей, перш за все, що вони носили технічний характер, а також те, що переговори тривають", - сказала представник ЄК з енергетичних питань.

Причому вона зазначила, що "був досягнутий прогрес". "Переговори тривають, і ми сподіваємося, що переговори на політичному рівні відбудуться дуже скоро", - наголосила Ітконен.

Як повідомляв УНІАН, черговий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та ЄС зі спірних газових питань, який повинен був відбутися в Берліні 14 квітня, було перенесено.