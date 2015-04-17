У Кремлі визнали, що найбільше від санкцій постраждав нафтогазовий сектор

Поряд з фінансами, саме нафтогазовий сектор, маючи на увазі його бюджетоутворююче значення, виявився основною мішенню санкційного тиску на Росію, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає РІА "Новости".

Він також зазначив, що питання з поставками зарубіжного обладнання для видобутку нафти стали інструментом тиску на РФ.

Читайте такожПутін визнав, що Росії не варто очікувати швидкого зняття санкцій Заходу"Обладнання для видобутку вуглеводнів стало предметом, по суті, політичної боротьби, політичного торгу. Поряд з фінансами, саме нафтогазовий сектор, маючи на увазі його бюджетоутворююче значення, виявився основною мішенню санкційного тиску на Росію. Крім того, через зниження світових цін на нафту і девальвацію рубля компаніям довелося частково переглянути свою закупівельну політику", - сказав Медведєв 17 квітня на засіданні президії Ради з модернізації економіки.

Медведєв підкреслив, що необхідно мотивувати російські нафтовидобувні компанії купувати вітчизняне обладнання, а при видобутку нафти використовувати нестандартні рішення.

"Багато фахівців кажуть, що час легкої нафти в прямому сенсі цього слова, тобто, легко видобування нафти, минуло. Видобуток на існуючих родовищах поступово падає, і щоб підтримувати його рівень, потрібні нові нестандартні рішення", - сказав прем'єр.