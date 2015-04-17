Нафта дешевшає після повідомлення про зростання її видобутку ОПЕК

Ціни на нафту знижуються після повідомлення ОПЕК про підвищення видобутку в березні, пише Рейтер.

На 15.00 за київським часом ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,07 до $63,91 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,23 до $56,48. На думку технічного аналітика Рейтер Вана Тао, Brent може подешевшати до $61,20, де знайде підтримку.

Із початку квітня Brent подорожчала більш ніж на 16 відсотків за рахунок локальних війн на Близькому Сході та зниження видобутку в США.

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Країни ОПЕК у березні збільшили видобуток на 810.000 барелів на добу порівняно з лютим до 30,79 мільйона. Найбільший у світі експортер Саудівська Аравія підвищила видобуток до 10,29 мільйона барелів на добу з 9,64 мільйона в лютому.

"Стратегія ОПЕК із надання тиску на виробників з високою собівартістю працює, але окремі учасники організації, схоже, вважають це не головним, а просто добувають як можна більше", - сказав аналітик IHS Джеймі Вебстер.