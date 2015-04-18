Швейцарія виділила Житомиру 15,1 млн франків на енергоефективні заходи



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Житомирі на робочій нараді з керівництвом обласного центру повідомила заступник директора Швейцарського бюро співробітництва Петра Відмер.

За її словами, «Житомир за минулий рік провів вражаючу роботу щодо залучення інвестицій на енергоефективні заходи».

Гості заслухали презентацію першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина щодо заходів з енергоефективності, що вже впроваджуються в місті та про залучення закордонних інвестицій, які сприятимуть розвитку альтернативної енергетики та дозволять впровадити інноваційні технології в системі тепло - і водопостачання у місті.

”Зараз ми знаходимось на стадії підписання Меморандуму про взаєморозуміння. Після його підписання ми будемо працювати над технічними умовами, над підготовкою тендерного пакету закупівель”, - сказала Відмер.

На зустрічі прозвучало, що проект Швейцарського бюро співробітництва надзвичайно важливий для Житомира.

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”Він передбачає фінансову допомогу Житомиру, що у гривневому еквіваленті становить майже 368 млн. грн. Це, безумовно, великі кошти. Вони дорівнюють, фактично, трьом бюджетам розвитку Житомира”, - сказав Сухомлин.

Як повідомляв УНІАН, Житомир у 2015 році отримає 15,1 млн. швейцарських франків грантових коштів на енергозбереження. Серед заходів, що впроваджуватимуться у місті – термомодернізація садочків та реконструкція котелень. Надані кошти – це безповоротна фінансова допомога.