Запорізька АЕС відключила блок №3 для ремонту

Запорізька АЕС 18 квітня відключила енергоблок №3 від енергосистеми на плановий ремонт, йдеться у повідомленні НАЕК «Енергоатом».

«Планується, що ремонтні роботи триватимуть до 8 червня 2015 року. Тривалість ремонту становитиме 52 доби», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, буде проведено плановий ремонт реакторної установки з перевантаженням активної зони, турбіни з розкриттям циліндра високого тиску і технологічно взаємопов'язаного обладнання.

«Також будуть проведені капітальні ремонти: парогенератора №4, головного циркуляційного насоса № 1, теплообмінного устаткування. Під час ремонту будуть виконані контрольно-профілактичні роботи на системі попереднього напруження захисної оболонки», - зазначається у повідомленні.

Крім цього, як повідомляють в «Енергоатомі», планується відправити на зберігання на майданчик сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) один контейнер з 24 відпрацьованими паливними збірками.

Читайте такожЮжно-Українська АЕС відремонтувала блок №3 та підключила його до мережіСтаном на 18 квітня на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2990 МВт.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає», - підкреслили в «Енергоатомі».

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найпотужніша АЕС в Європі і лідер електроенергетики України, є унікальним енергокомплексом із 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6 000 МВт. Перший блок станції був збудований у 1984 р. останній - у 1995 р.