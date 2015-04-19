У Німеччині поставили хрест на енергетичній угоді Росії та Греції

Як передає Німецька хвиля, проте така угода не вирішить фінансові проблеми Афін, заявив німецький політик в суботу, 18 квітня, на полях весняної зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку у Вашингтоні.

За словами Шойбле, швидше за все, їх буде недостатньо, щоб заповнити дірку в грецьких фінансах.

Між тим представники міжнародних кредиторів Греції продовжили переговори з цією країною про пакет реформ, які повинні будуть здійснити Афіни, пише dpa. За словами представника Єврокомісії, переговори на рівні експертів триватимуть 18 і 19 квітня і мають своєю метою підготовку до зустрічі міністрів фінансів ЄС у Ризі 24 квітня.

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Раніше німецьке видання Spiegel Online повідомило про те, що Греція готується укласти багатомільярдну угоду з РФ. За участь у проекті будівництва газопроводу "Турецький потік" Афіни розраховують отримати від трьох до п'яти мільярдів євро, зазначило видання, посилаючись на неназваного високопосадового представника правлячої в Греції партії СІРІЗА. Ці кошти Москва може перерахувати в якості авансу за майбутні виплати по транзиту газу, зазначає Spiegel Online.

Згідно з цими даними, угода може бути укладена вже 21 квітня.