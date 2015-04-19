Яценюк розказав, як уряд реформуватиме вугільну галузь



Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна» прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Вчора я поставив вимогу міністру подати бачення, як вони збираються реформувати вугільну галузь. Дам вам основні цифри: у нас 90 шахт. 55 шахт ми втратили. Бо це шахти, розташовані під контролем російських терористів. Ми втратили основні марки вугілля, які постачаються на теплоелектростанції і від яких залежна Україна. У нас залишилися державні шахти,я кі вкрай неефективні», - сказав Яценюк.

Він зауважив, що сьогодні середній зважений показник собівартості вугілля на державній шахті – 2100 грн за тонну вугілля.

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«При цьому в тариф на електроенергію ставлять тільки 1100 грн. Хто буде компенсувати цю тисячу грн? – сказав Яценюк. – Так, у нас виникла заборгованість по зарплаті на державних шахтах. Я дав доручення - 400 млн грн вже виділено, 300 з них вже пішло на погашення заборгованості. Але це гасіння пожежі - це не системне вирішення проблеми», - зазначив Яценюк.

За словами голови уряду, системне вирішення проблемі полягає в затвердженні реального реформування вугільної галузі, затвердженні ринкових та обґрунтованих тарифів.

«І третє – це розвиток перспективних шахт, приватизація, консервація та ліквідація. Але під це треба конкретні розрахунки. Не пальцем в небо, а з калькулятором, з аудиторами та шахтарями. І дискусія не в кабінеті, а відкрита розмова про те, якою буде вугільна галузь. За інших обставин прийдуть шахтарі і будуть гупать по голові уряду - і матимуть рацію. Тому що людям треба давати відповіді на запитання. Не тільки тоді, коли приходять страйкувати, а робити все, аби страйків не було», - резюмував прем’єр-міністр.