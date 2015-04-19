Яценюк розказав, як уряд реформуватиме вугільну галузь
Вугільна галузь України, яка зазнала суттєвих втрат через військовий конфлікт на сході, потребує системних рішень, які враховують реформу тарифоутворення, розвиток перспективних шахт, приватизацію, консервацію та ліквідацію неефективних підприємств.
Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна» прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Вчора я поставив вимогу міністру подати бачення, як вони збираються реформувати вугільну галузь. Дам вам основні цифри: у нас 90 шахт. 55 шахт ми втратили. Бо це шахти, розташовані під контролем російських терористів. Ми втратили основні марки вугілля, які постачаються на теплоелектростанції і від яких залежна Україна. У нас залишилися державні шахти,я кі вкрай неефективні», - сказав Яценюк.
Він зауважив, що сьогодні середній зважений показник собівартості вугілля на державній шахті – 2100 грн за тонну вугілля.
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«При цьому в тариф на електроенергію ставлять тільки 1100 грн. Хто буде компенсувати цю тисячу грн? – сказав Яценюк. – Так, у нас виникла заборгованість по зарплаті на державних шахтах. Я дав доручення - 400 млн грн вже виділено, 300 з них вже пішло на погашення заборгованості. Але це гасіння пожежі - це не системне вирішення проблеми», - зазначив Яценюк.
За словами голови уряду, системне вирішення проблемі полягає в затвердженні реального реформування вугільної галузі, затвердженні ринкових та обґрунтованих тарифів.
«І третє – це розвиток перспективних шахт, приватизація, консервація та ліквідація. Але під це треба конкретні розрахунки. Не пальцем в небо, а з калькулятором, з аудиторами та шахтарями. І дискусія не в кабінеті, а відкрита розмова про те, якою буде вугільна галузь. За інших обставин прийдуть шахтарі і будуть гупать по голові уряду - і матимуть рацію. Тому що людям треба давати відповіді на запитання. Не тільки тоді, коли приходять страйкувати, а робити все, аби страйків не було», - резюмував прем’єр-міністр.