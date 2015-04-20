Торги на ринку нафти почалися з різкого підвищення цін

На світових торгах у понеділок, 20 квітня, ціни на нафту підвищились на тлі зростання напруженості ситуації в Ємені, передає Reuters.

Так, на початок торгів вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent виросла на 1,21% - до 64,22 долара за барель, травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднялася на 1,49% - до 56,57 долара за барель.

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Позитивний вплив на вартість палива також надають дані американської нафтогазової компанії Baker Hughes: число бурових установок в США за тиждень, що завершився 17 квітня, зменшилося на 34 одиниці, або на 3,44%, - до 954 одиниць. У річному вираженні показник впав на 47,8%.

Читайте такожBloomberg назвав, хто переміг і програв від падіння цін на нафтуЯк відзначають експерти, ескалація конфлікту в Ємені, скорочення числа бурових установок та слабкі дані по запасах нафти в США привели до того, що ціни демонструють значне зростання.