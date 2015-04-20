Кувейт заявив про відкриття чотирьох нових родовищ нафти

Генеральний директор кувейтської держкомпанії Kuwait Oil Co. Хашим Хашим заявив про виявлення чотирьох нових нафтових родовищ, передає «Газета.Ru» з посиланням на KUNA.

Читайте такожКувейт заявив, що ОПЕК не буде скорочувати видобутокХашим зазначив, що відкриття цих родовищ призведе до збільшення запасів нафти країни і «зміцнить становище Кувейту в якості міжнародного виробника нафти».

Гендиректор Kuwait Oil Co. також уточнив, що родовища були виявлені в результаті геологічної розвідки, яка тривала протягом двох років. Крім того, він підкреслив, що одне з родовищ містить легку сиру нафту і є єдиним таким родовищем в країні.

Читайте такожТорги на ринку нафти почалися різким підвищенням цінПри цьому розміри відкритих родовищ Хашим не уточнив.

Раніше міністр нафтової промисловості Кувейту Алі аль-Омаір заявив, що країна планує збільшити кількість бурових установок.

Кувейт - держава (емірат) в південно-західній Азії, що межує з Іраком на півночі і заході, з Саудівською Аравією - на півдні. Зі сходу омивається Перською затокою. Є членом ОПЕК. За власною оцінкою Кувейту, він володіє великими запасами нафти - близько 102 мільярдів барелів, тобто 9% світових запасів нафти. Нафта дає Кувейту близько 50% ВВП, 95% доходів від експорту і 95% прибуткової частини державного бюджету.