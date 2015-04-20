Україна продовжує закачувати до сховищ газ для наступного опалювального сезону

Україна з 11 квітня закачала 316 млн кубометрів природного газу до підземних сховищ для створення необхідного запасу палива до опалювального сезону 2015-2016 рр., йдеться в повідомленні оператора ГТС - держкомпанії «Укртрансгаз».

«Станом на 19 квітня, добовий режим закачування природного газу в сховища становив 35,5 млн куб. м», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, станом на ранок 20 квітня, в українських газосховищах знаходиться 7,928 млрд куб. м газу, що на 3% більше, ніж на початок поточного місяця і на 7,5% більше за показники минулого року.

«Закачування відбувається в оптимальному технологічному режимі на трьох газових сховищах», - додали в «Укртрансгазі».

Станом на 18 квітня відбір газу з підземних сховищ не здійснювався.

Читайте такожНафтогаз обіцяє наступного опалювального сезону газ за пільговою ціною

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку квітня глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про необхідність залучення іноземного капіталу в розмірі 1,5 млрд доларів для закачування газу до ПГС у літній період.

Україна, завершуючи опалювальний сезон, 30 березня припинила відбір природного газу з підземних сховищ, в яких залишалося близько 7,7 млрд кубометрів палива. До наступного опалювального сезону близько 7 місяців, і, за різними оцінками, Україні необхідно накопичити майже 17 млрд куб. м газу.