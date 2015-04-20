Україна перестала платити за російську електроенергію, що постачається в зону АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Є частина зони АТО. Тобто електроенергія, яка так чи інакше постачалася в зону АТО - вона не оплачувалася. Вжито заходів: не оплачується генерація, яка перебуває на тій території, міжзонне перетікання, і плюс, з 10 квітня ми не оплачуємо електроенергію, яка постачається з Росії», - сказав Демчишин.

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Міністр не уточнив, про які постачання електроенергії з Росії йде мова.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладені угоди між «Інтер РАО» та «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набув чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок об'ємом до 1500 МВт. Паралельно в цілях надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦОР) та «Укрінтеренерго».

Раніше УНІАН також повідомляв, що в січні понад 90% імпортованої з Росії і оплаченої Україною електроенергії пішло на потреби «ЛНР» і «ДНР».