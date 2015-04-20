У Мінфіні РФ вважають «дуже сильним» ризик повернення нафти до $40

Ризики зниження ціни на нафту до 40 доларів за барель є, і вони дуже сильні, вважає заступник міністра фінансів РФ Максим Орєшкін, передають РИА Новости.

"Щодо нафти ризики є, і ризики дуже сильні", - сказав Орєшкін журналістам.

"Ризики є, тому що ми бачимо, що і в березні пропозиція на ринку зросла, і запаси продовжують зростати, можна багато перераховувати - навіть такі речі, як подальше збільшення у Лівії може призвести до серйозних викривлень. І так надлишок є, і він може розширитися, і тоді цінам важко буде втриматися", - додав він.

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Раніше перший заступник голови ЦБ РФ Ксенія Юдаєва повідомила журналістам, що курс рубля може впасти до 70 рублів за долар за зниження ціни на нафту до 40 доларів за барель.

Причому Орєшкін зазначив, що не можна виключати і зростання цін на нафту.

У бюджеті РФ на 2015 рік закладена середньорічна ціна на нафту на рівні 61,5 долара за барель.

Нагадаємо, сьогодні УНІАН повідомляв, що торги на ринку нафти почалися різким підвищенням цін.