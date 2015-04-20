Міненерговугілля перерахувало 300 мільйонів гривень на погашення боргів із зарплати шахтарів

Про це під час брифінгу сказав голова Міненерговугілля Володимир Демчишин.

«Із 400 млн грн ми отримали 300. Ці кошти були направлені на погашення заборгованості із зарплати», - сказав міністр.

Причому він додав, що решта 100 млн грн будуть використані на погашення заборгованості у наступному місяці.

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Міністр нагадав, що заборгованість із зарплати виникла головним чином через відсутність збуту вугілля з держшахт. За його словами, енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова ухиляється від закупівель вугілля з держшахт, а експортувати його економічно недоцільно.

Причому Демчишин повідомив, що Вуглегірська теплоелектростанція, що входить у державну энергогенеруючу компанію «Центренерго», нарощує свої потужності, що дозволить відвантажувати туди більше вугілля марки «Г» з держшахт.

«Вуглегірська ТЕС активно працює. На сьогодні вона може переробляти 300-330 тис. тонн концентрату на місяць», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на території, підконтрольній владі, розташовані 35 шахт, 20 з яких не ведуть видобуток вугілля.

15 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості до кінця тижня підготувати та затвердити план реформування вугільної галузі.

Голова Міненерговугілля Володимир Демчишин має намір представити цей план 21 квітня під час з'їзду шахтарів у Києві.