Ціни на нафту знизилися через рекордний видобуток у Саудівській Аравії

Минулого тижня Brent подорожчала на 9,6 відсотка, що було максимальним зростанням більше ніж за п'ять років, а минулого четверга ціна досягла максимального рівня 2015 року, передає Reuters.

Індекс долара до кошика шести основних валют піднявся на 0,4 відсотка після майже двопроцентного падіння минулого тижня, викликаного слабкою економічною статистикою США.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, у квітні збереже видобуток в районі 10 мільйонів барелів на добу, повідомив міністр нафтової промисловості Алі аль-Наїмі.

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"Я неодноразово говорив, що ми завжди раді давати нашим клієнтам те, що вони хочуть. Зараз вони хочуть 10 мільйонів", - сказав він.

Наїмі раніше повідомив, що у березні Саудівська Аравія добувала рекордні 10,3 мільйона барелів нафти в добу.

Кількість працюючих бурових установок у США минулого тижня знизився 19-тий тиждень поспіль до мінімуму від 2010 року, показав щотижневий звіт компанії Baker Hughes.

Центробанк Китаю у неділю знизив вимоги до резервів банків, намагаючись стимулювати зростання економіки.

"Коли у США почнеться реальне зниження видобутку, я думаю, що ціни на нафту ще зростуть. Але ціни у США навряд чи будуть набагато вище $65, а ціни на Brent затримаються в районі $70, тому що навіть за скорочення видобутку у США ринок буде отримувати достатньо нафти", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

Раніше УНІАН повідомляв, що торги на ринку нафти почалися різким підвищенням цін.