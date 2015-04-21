Ціни на нафту продовжили зниження

На світових торгах у вівторок, 21 квітня, ціни на нафту знижуються на тлі очікувань статданих щодо запасів палива в США, передає Reuters.

Так, вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent вже опустилася на 0,16% - до 63,35 долара за барель, травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 0,11%, до 56,32 долара за барель.

Управління з енергетичної інформації Міненерго США в середу опублікує дані по запасах нафти за тиждень, що завершився 17 квітня. Експерти прогнозують, що запаси збільшилися на 2,4 млн барелів.

Читайте такожУ Мінфіні РФ вважають «дуже сильним» ризик повернення нафти до $40Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 10 квітня, зросли лише на 1,3 млн барелів, або на 0,3%, - до 483,7 млн барелів. Аналітики очікували зростання на 4,057 млн барелів - до 486,457 млн барелів. Тижнем раніше запаси підскочили на 10,9 млн барелів, або на 2,3%.

Між тим, підтримку цінам на нафту надають новини з КНР - 20 квітня Народний банк Китаю скоротив норму обов'язкових резервів для банків на 1 процентний пункт, до 18,5%. Скорочення показника збільшує ліквідність з метою стимулювання банківського кредитування. Рішення Центробанку спрямоване на боротьбу з уповільненням зростання економіки.